ВСУ начали готовиться к операции в Херсонской области

Вооруженные силы Украины начали готовиться к военной операции на Херсонском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Есть вероятность, что ВСУ готовят военную операцию на Херсонском направлении», — сказал он.

По словам Лебедева, за последние две недели российские подразделения наносили удары по складам ВСУ, находящимся вдоль побережья Днепра. Он отметил, что среди пораженных объектов есть хранилища плавсредств, которые украинские боевики в больших количествах стянули к реке, и «это вряд ли случайность».

Также подпольщик рассказал о поступающей информации о перемещении по шоссе в направлении Херсона бензовозов. Кроме того, в Николаевской области заметили грузовики с зелеными ящиками и орудиями на лафетах.

Ранее стало известно, об ударе по группе украинских военных, которая входила в элиту ВСУ. Атака произошла в Харьковской области. Российские силы накрыли артиллерию противника в городе Изюме.