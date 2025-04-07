В Харьковской области под жестким ударом оказалась группа украинских военных, которая входила в элиту ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил подпольщик Сергей Лебедев.

По его данным, российские силы успешно вычислили, а затем накрыли артиллерию украинских военных в городе Изюм.

Как сообщил координатор пророссийского подполья Лебедев, речь идет об украинском подразделении, которое только недавно перебросили ближе к линии соприкосновения.

По оценке подпольщика, удар уничтожил не менее десяти единиц техники, ликвидированы до 50 военных ВСУ.

Российское оборонное ведомство такую информацию пока не подтверждало. Не сообщалось отдельно и об ударах по Изюму.

В ночь на 6 апреля российские бойцы поразили центральную артиллерийскую базу украинских войск. Авиация, дроны и артиллерия России ударили также по инфраструктуре военного аэродрома Украины.