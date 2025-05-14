Вооруженные силы Украины начали готовить плацдарм для прорыва государственной границы в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, командование ВСУ уже стягивает к границе бойцов 225-го батальона и колумбийских наемников. По данным разведки, боевые действия противник планирует начать в четверг, 15 мая.

На стыке Климовского и Стародубского районов сосредоточились до двух тысяч боевиков ВСУ. Российские войска приготовились отражать атаку, как это было после попытки прорыва в Белгородской области. Тогда ВС России в районе Демидовки и Поповки зачистили лесопосадки, после чего перешли границу и закрепились в населенных пунктах Марьяны и Приходы.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины также готовят плацдарм для ввода основных сил, чтобы прорвать границу Курской области.