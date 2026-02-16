Автомобиль отставного украинского военного взорвался в Одессе

Автомобиль взорвался в Одессе, когда его владелец активировал сигнализацию. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его информации, машина принадлежала 56-летнему полковнику ВСУ в отставке. Он получил ранения, но выжил, и его отправили в больницу. Причина взрыва не сообщается.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, взрыв был такой силы, что машину отбросило на другой припаркованный автомобиль, который получил серьезные повреждения. Еще у нескольких машин выбило стекла.

Всего 10 дней назад в Одессе взорвался другой автомобиль — в Киевском районе. Его владелец — 21-летний молодой человек — погиб.