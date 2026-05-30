ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в районе Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

«Над автомобильной трассой „Новороссия“ в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования», — написал глава Запорожской области.

По его словам, украинские беспилотники сбрасывают взрывные устройства, которые срабатывают при движении транспорта или пешеходов.

Глава региона призвал водителей быть особенно внимательными на трассах, обочинах и в местах, где могут находиться подозрительные предметы. Также губернатор попросил жителей временно ограничить поездки без острой необходимости.

Только за последние сутки возле границ Запорожской области сбили около 100 украинских дронов, добавил Балицкий.

По данным Минобороны России системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали в регионах 208 украинских БПЛА.