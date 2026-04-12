ВСУ начали атаковать ДНР дронами «Марсианин», оснащенными ИИ

Дрон ВСУ «Марсианин», замеченный недавно на фронте, работал на нестандартных диапазонах. В компании — разработчике российского дрондетектора «Тень» сообщил ТАСС , что это не украинская разработка.

«„Марсианин“ имеет цифровой Wi-Fi, подобный передатчик с MIMO 2Х2, работающий в нестандартных диапазонах 2000–2300 гигагерц либо 3300–3800 гигагерц», — уточнил собеседник агентства.

В компании предположили, что беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом, могли произвести или в США, или в одной из стран Евросоюза. Сейчас украинские боевики начали применять эти дроны по территории ДНР.

Дрон «Марсианин» может развить скорость до 300 километров в час, но это максимальный уровень, который вряд ли будет поддерживаться на протяжении всего полета. Возможно, беспилотник сможет ее набрать при снижении в момент атаки.

Ранее в Белгородской области женщина и мужчина получили ранения при ударе вражеского дрона рядом с машиной. Пострадавших с множественными осколочными ранениями экстренно госпитализировали.