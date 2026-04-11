Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области мужчина и женщина ранены при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ рядом с машиной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа от удара дрона ВСУ рядом с автомобилем ранены два мирных жителя. У мужчины — осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ. Медики оказали им необходимую помощь, но дальше их транспортируют в городскую больницу № 2 в Белгороде, чтобы продолжить лечение.

Гладков отметил, что информация о последствиях после атаки украинского беспилотника еще уточняется.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семейной пары при атаке ударных дронов ВСУ на город Ясиноватая. Он добавил, что при ударе БПЛА пострадали еще семь мирных жителей.