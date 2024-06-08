ВСУ начали активнее обстреливать ДНР дальнобойным оружием

После сдачи Авдеевки украинские националисты начали активнее обстреливать территорию Донецкой Народной Республики из дальнобойного оружия. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«После освобождения Авдеевки, когда шансы противника на применение артиллерии оказались минимизированы, он перешел как раз к применению дальнобойного вооружения по территории республики. Мы этот факт фиксируем с сожалением», — отметил он.

Глава ДНР указал на деградацию поведенческих реакций со стороны Запада на события в рамках украинского конфликта.

«Видим, что определенная эскалация идет. Страны Запада ее активизировали», — добавил Пушилин.

В пятницу, 7 июня, стало известно, что ВСУ впервые ударили по территории ДНР беспилотником дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания. Под ударом оказалась кондитерская фабрика в Макеевке.