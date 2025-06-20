ВСУ минировали игрушки на улицах в Дзержинске

ВСУ минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске в ДНР

ВСУ минировали множество уличных предметов и детских игрушек в Дзержинске в ДНР, когда город еще не был под контролем российских военных. Об этом заявили беженцы в беседе с РИА «Новости» .

«[ВСУ] мины всякие делали. Коробочки всякие сбрасывали, которые реагируют на тебя. Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки, которые наступали на пачки сигарет», — рассказала один из анонимных собеседников агентства.

По его словам, минировали даже детские игрушки. Были случаи, когда они подрывались.

Другой собеседник журналистов заявил, что однажды обнаружил на лавке игрушечного медведя. Игрушку чуть не забрал племянник. Позже выяснилось, что в медвежонке была взрывчатка.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что украинские боевики при отступлении из Суджи заминировали все, что попалось на глаза. ВСУ оставили взрывчатку в жилых домах, машинах и даже на кладбищах.