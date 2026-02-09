Под Купянском ВС России ликвидировали подполковника Службы безопасности Украины Руслана Петренко, служившего в спецподразделении «Альфа». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Петренко находился в районе Купянска и занимался координацией разведывательно-диверсионных действий, а также руководил группой беспилотников.

«Ликвидирован подполковник Службы безопасности Украины Руслан Петренко — офицер спецподразделения „Альфа“», — заявил источник.

Он также предположил, что появление офицера такого уровня на линии соприкосновения может говорить о кадровых проблемах в украинских подразделениях, в частности о дефиците опытных командиров среднего звена.

Кроме того, собеседник агентства назвал гибель офицера «Альфы» чувствительной и стратегически значимой потерей для украинского командования. Он подчеркнул, что подготовка специалистов такого профиля требует времени.

Сегодня ВС России также уничтожили вертолет Ми-24 авиабригады «Херсон». Экипаж боевой машины погиб.