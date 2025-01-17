Подразделения ВСУ лишились тактического преимущества на Сватовско-Кременском участке. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что российские силы продолжают продвижение в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, выбивая ВСУ с укрепленных позиций и занимаемых рубежей.

«Украинские боевики в результате огневого воздействия наших войск утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества. Это заставило их покинуть несколько позиций», — написал он.

Ранее стало известно, что российские военные сорвали ротацию противника около Белогоровки ударами артиллерии. Выжившие украинские военные бросили на позициях свои личные вещи и убежали, оставив боевых товарищей.