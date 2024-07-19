Подразделения ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны .

Выбили украинских боевиков из Юрьевки бойцы группировки войск «Центр». В ведомстве отметили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной бригад и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Кроме того, ВС России успешно отразили 38 контратак подразделений противника.

За неделю в зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 2215 человек, 11 боевых бронированных машин, два БТР М113 и бронемашину MaxxPro, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии, подчеркнули в министерстве.

С 13 по 19 июля ВС России нанесли 11 групповых ударов по авиационным базам противника, объектам энергетики, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы противника. Целями стали места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады с боеприпасами и материальными средствами.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заключили в пресс-службе.