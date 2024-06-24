Телеканал «Звезда»: морпехи показали поражение танка Leopard с помощью FPV-дрона

Операторы беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые сейчас находятся на Углегорском направлении, показали поражение танка Leopard с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам командира взвода БПЛА с позывным Вал, за одну вылазку бригаде удалось подбить три БМП, один пикап, боевую разведывательную машину и немецкий танк Leopard.

Он рассказал, что работа производилась на расстоянии 18 километров. Такая дистанция считается практически максимальной для FPV-дронов.

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