Телеканал «Звезда»: морпехи показали поражение танка Leopard с помощью FPV-дрона

Операторы беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые сейчас находятся на Углегорском направлении, показали поражение танка Leopard с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам командира взвода БПЛА с позывным Вал, за одну вылазку бригаде удалось подбить три БМП, один пикап, боевую разведывательную машину и немецкий танк Leopard.

Он рассказал, что работа производилась на расстоянии 18 километров. Такая дистанция считается практически максимальной для FPV-дронов.