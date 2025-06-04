ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar

Украинские боевики потеряли доступ к спутниковым снимкам Maxar. Они пользовались данными для наведения западных систем, таких как HIMARS, подготовки контрнаступлений и анализа боевой обстановки, сообщил Telegram-канал Mash .

Хакерские группировки Beregini и Killnet взломали систему и скачали оттуда данные российских объектов, после чего сервис перестал работать. Для ВСУ это затруднит отслеживание и оценку ущерба, а также оперативную осведомленность.

Системой Maxar управляет командование спецопераций США. В СМИ ее считают разведывательной службой под гражданским прикрытием, данные использовали для оценки ситуации на фронте.

Ранее ВСУ потеряли возможность отслеживать беспилотники на линии боевого соприкосновения после уничтожения семи радиолокационных станций российскими бойцами. Хакеры вычислили их местоположение и передали бойцам, писал RT.