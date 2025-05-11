Российские военные уничтожили семь радиолокационных станций Вооруженных сил Украины и лишили их возможности отслеживать беспилотники на линии боевого соприкосновения. Координаты целей военным передали хакеры группировки Killnet, сообщил Telegram-канал Mash .

Боевики через западную систему слежения Airfaince получали большой массив разведданных, причем от местоположения до видеозаписей с российских беспилотников вдоль линии боевого соприкосновения от Сумской до Одесской областей. Хакеры вычислили местоположение радиолокационных станций и передали координаты 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола».

Военные поразили семь станций стоимостью по 230 тысяч евро (более 21 миллиона рублей) каждая. Теперь при попытке подключиться к Airfaince бойцы ВСУ получают ошибку 404.

Россия и Украина не скоро остановят активные боевые действия, заявил радиостанции «Говорит Москва» политолог Сергей Маркелов. По его оценкам, подготовка к перемирию пройдет в два этапа.