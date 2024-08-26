ВСУ лишились более 400 человек за сутки в Курской области

МО: ВСУ потеряли более 400 человек и 27 единиц бронетехники в Курской области

В течение прошлых суток потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинская армия также лишилась РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 11 автомобилей, двух минометов, пять артиллерийских орудий, 21 боевой бронированной машины, трех бронетранспортеров, двух боевых машин пехоты и танк.

ВС России оперативно-тактической авиацией нанесли удары по соединениям ВСУ в Сумской области в районах населенных пунктов Ястребиное, Червоное, Хотень, Сумы, Свесса, Пустогород, Орловка, Первомайское, Малушино, Катериновка, Запселье, Дружба, Барановка, Бояро-Лежичи, Бунякино и Белополье.

Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие группы войск «Север» отразили атаки ВСУ на восемь пунктов в Курской области.