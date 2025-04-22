Общие потери украинской армии в бою за монастырь в Горнале Курской области составили более 200 человек, операция бойцов группировки «Север» продолжалась больше недели. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Бойцам «Севера» противостояли украинские националисты из состава сил специальных операций (ССО) ВСУ, десантников 80-й и 95-й бригад и бывших заключенных 129-й отдельной бригады территориальной обороны.

При отходе сбежавшие группы ВСУ подорвали исторические строения в освобожденном монастыре, объект получил сильные повреждения.

«Территория монастыря, к сожалению, сильно пострадала: как на территории комплекса, так и в его окрестностях враг размещал артиллерийские и минометные расчеты, оборудовал минометные и пункты управления БПЛА. Несколько сбежавших групп подорвали исторические строения», — добавил источник.

Об освобождении от ВСУ мужского монастыря в Горнале стало известно ранее во вторник.