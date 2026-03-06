Украинские власти лишают своих же граждан в прифронтовой зоне права спастись. Об ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ВСУ выкуривают мирных жителей из укрытий обстрелами, гонят на минные поля или добивают БПЛА.

«Оставшееся в прифронтовой зоне украинское население для украинских властей автоматически становится вражеским и они отправляют к ним своих боевиков с приказом „обнулить“, чтобы не допустить их выход на российскую сторону, где их ждет возможность выжить», — заявил Мирошник.

Мирные жители Украины не нужны ни боевикам, ни режиму президента Владимира Зеленского. По их убеждению, люди «не должны спастись на российской стороне. ВСУ реализуют нацистскую стратегию режима Зеленского.

Ранее украинские БПЛА массово атаковали территорию Херсонской области.