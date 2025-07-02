ВС России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

В ночь на 2 июля войска России нанесли комбинированный удар по украинским военным объектам. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале .

«Новый комбинированный удар нанесли ВС РФ по военным объектам противника минувшей ночью», — написал он.

По словам корреспондента, судя по приходящим сообщениям, атаки направили на логистические узлы украинских боевиков. Удары нанесли в Купянском районе и Балаклее Харьковской области, в которой находится большой железнодорожный узел.

Также взрывы были в Доброполье в ДНР, через которое снабжают украинский гарнизон в Красноармейске и промышленной зоне Краматорска, где расположили оружейные склады.

Официальных комментариев от Минобороны на этот счет пока не поступало.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные за последние дни улучшили положение в районе Купянска в Харьковской области. Он отметил, что солдаты закрепились на новых позициях.