Украинское командование начало собирать ресурсы на границе Курской и Белгородской областей, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления. В Киеве надеются, что российские войска перебросят силы на этот участок, заявил в интервью ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Противник опять собрал некие ресурсы, <…> таким образом он пытается нас заставить перебросить основные ресурсы с того участка, где у нас идут наступательные действия», — сказал он.

По его словам, российские военные окажут достойное сопротивление украинским боевикам.

До этого командир спецназа «Ахмат» рассказал, что Киев стянул к приграничному району боеспособные подразделения ВСУ и иностранных наемников. По его словам, в том месте украинская сторона готовит наступление.

Ранее Алаудинов обратился к россиянам, призывая их сохранять терпение и спокойствие накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Он отметил, что нужно доверять российскому лидеру, а добрые намерения главы Белого дома воспринял со скепсисом.