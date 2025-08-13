Алаудинов призвал россиян довериться Путину перед встречей с Трампом

Россиянам нужно быть более терпеливыми и сохранять спокойствие накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил в Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа. <…> Мы должны наблюдать за нашим президентом», — написал он.

По словам Алаудинова, россияне будут благодарны Трампу, если он сможет «завершить этот конфликт», соблюдая все интересы России. При этом он скептически оценил добрые намерения президента США.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что полностью доверяет действиям Путина на предстоящих переговорах и указал на необходимость сохранять трезвый взгляд на ситуацию.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Белый дом может тайно «протащить» президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Анкоридж.