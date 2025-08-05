ВСУ казнили мирного жителя в Красноармейске

Российские военные нашли в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) казненного мирного жителя. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«На вид мужчине было старше 50 лет, ноги ему связали футболкой, а руками он инстинктивно пытался закрыться от выстрела», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, человека казнили не так давно. Из-за чего именно — неизвестно. Он отметил, что по опыту освобождения Селидово, где нашли огромное количество казненных гражданских — «это только начало». В будущем обнаружат больше следов бесчеловечных преступлений со стороны украинских боевиков.

Ранее в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердили, что ВСУ казнили как минимум 26 российских бойцов с начала СВО. Все, кроме одного, были убиты в 2022 году и начале 2023 года.