ООН подтвердила казнь 26 российских военных на Украине

Боевики ВСУ казнили как минимум 26 российских военных с момента начала спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

За период с 1 декабря прошлого года по 31 мая 2025-го УВКПЧ проверило факт казни выведенного из строя российского бойца военным ВСУ в ДНР.

Также организация зафиксировала еще одну предполагаемую казнь россиянина в Харьковской области. Всего с февраля 2022-го Управление проверило и подтвердило 26 случаев казней военнопленных и раненых граждан России.

«Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года», — указали в документе.

Ранее стало известно, что российская и украинская стороны провели очередной этап обмена пленными. Он прошел в рамках принятых в Стамбуле договоренностей.