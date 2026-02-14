ВСУ испытывают серьезную нехватку бойцов на Сумском направлении

Украинские войска на Сумском направлении испытывают серьезный дефицит живой силы и делают ставку на беспилотники. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин .

По словам специалиста, ВСУ окапываются, укрепляют позиции и готовят фортификации к долговременной обороне, но не к наступательным действиям.

Он заявил, что для компенсации нехватки пехоты и недопущения быстрого продвижения российских войск украинское командование усиливает подразделения расчетами БПЛА. В частности, дополнительные дроны получила 116-я бригада теробороны.

Рожин также предположил, что возможные наступательные действия ограниченного характера, если и планируются, будут не на этом участке. Такие попытки могут быть связаны с желанием Украины продемонстрировать сильную позицию в переговорном процессе и получить дополнительное финансирование от Запада.

