Нацистский полк ВСУ «Арей» безуспешно попытался контратаковать под Сумами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Сумском направлении в Краснопольском районе противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка „Арей“», — отметил собеседник агентства.

По его словам, враг двумя штурмовыми группами ударил с разных участков, но противника заблаговременно раскрыла разведка. Полк ВСУ уничтожил комплексный огонь.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что в зоне СВО на стороне Украины воевали около 20 тысяч иностранных наемников.