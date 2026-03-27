Военнослужащие 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, которых начали переводить в штурмовые подразделения на Липцовском направлении в Харьковской области, уже понесли существенные потери. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, из личного состава 302-й бригады, которая до 2024 года имела статус полка, начали формировать штурмовые группы для действий на этом участке фронта.

«На Липцовском направлении из военнослужащих 302-й зенитно-ракетной бригады, до 2024-го полк, начали формировать штурмовые группы, которые уже понесли существенные потери на данном участке фронта», — сказал источник.

Он уточнил, что в штурмовые подразделения стали переводить не только водителей и военнослужащих рот охраны, но и опытных операторов систем противовоздушной обороны. Это может свидетельствовать о кадровых трудностях в украинских войсках на данном направлении.

Ранее подразделения группировки войск «Север» в ходе активных действий взяли под контроль населенный пункт Шевяковка в Харьковской области.