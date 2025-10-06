Боевики ВСУ использовали запрещенные боеприпасы с фосфором на Красноармейском направлении фронта. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий одного из подразделений Южного военного округа с позывным Байкал.

«Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто искры, и все горит», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что противник, даже не видя цели, начинает сжигать все вокруг. При этом международное гуманитарное право ограничивает применение боеприпасов с белым фосфором.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выкуривать жителей Красноармейска из подвалов отравой для вредителей.