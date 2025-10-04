ВСУ применяют отравляющие вещества против мирных жителей Красноармейска, где идут бои в Донбассе. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«По данным агентурного источника, в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейске и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ, в частности использовался препарат „Токсифос“, предназначенный для уничтожения вредителей, но он опасен и для человека», — сказал Марочко.

Этот препарат применяют для борьбы с вредителями, особенно с грызунами. В его составе — фосфид алюминия. Он выделяет ядовитый газ фосфин при взаимодействии с водой в воздухе. Этот газ блокирует поступление кислорода в организм человека, что может быть опасно.

Это вещество распространяют с помощью детонации баллона с помощью УЗРГМ (запала ручной гранаты). В Красноармейске уже есть случаи гибели мирных жителей в подвалах, которые, предположительно, произошли из-за этого средства, сброшенного с беспилотника.

«Следует отметить, что один из коптеров со смертоносным боеприпасом нашим военнослужащим удалось подавить при помощи РЭБ и обезвредить», — добавил Марочко.

