ВСУ использовали маскировку для вывода офицерского состава из Константиновки

Вооруженные силы Украины пытаются вывести офицерский состав из Константиновки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Командование группировкой, которая держит оборону, планируется осуществлять удаленно. Для вывода офицерского состава ВСУ используют маскировку: гражданскую одежду и машины.

«Наблюдаются попытки противника вывести офицерский состав за пределы Константиновки. Традиционно, командовать подразделениями внутри города будут дистанционно», — подчеркнул собеседник агентства.

Закрепившиеся в Константиновке украинские боевики могут оказаться в «огромнейшем котле» после потери Часова Яра, заявил ранее военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России по направлению Дружковки может перерезать логистические пути ВСУ.