Украинское командование создает специальные резервные подразделения из «понюхавших пороха» военных, боясь наступления российских солдат. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал военнослужащий ВСУ, который сотрудничает с пророссийским подпольем.

«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или „восстановление утраченных позиций“», — сказал он.

По словам солдата, когда войска России прорвут фронт, военных из специального подразделения направят на остановку наступления. Также они вступят в бой в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации.

Собеседник агентства также отметил, что большинство в этих резервах составляют принудительно мобилизованные — мотивированных военных уже почти не осталось.

Еще в феврале посол Украины в Варшаве Василий Боднар заявил, что власти намерены привлекать деньгами добровольцев среди молодежи, потому что страна практически исчерпала возможность для мобилизации. Большинство мужчин, которым должна была прийти повестка, уже мобилизовали.