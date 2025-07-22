ВСУ готовят резервное подразделение из «понюхавших пороха» военных

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинское командование создает специальные резервные подразделения из «понюхавших пороха» военных, боясь наступления российских солдат. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал военнослужащий ВСУ, который сотрудничает с пророссийским подпольем.

«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или „восстановление утраченных позиций“», — сказал он.

По словам солдата, когда войска России прорвут фронт, военных из специального подразделения направят на остановку наступления. Также они вступят в бой в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации.

Собеседник агентства также отметил, что большинство в этих резервах составляют принудительно мобилизованные — мотивированных военных уже почти не осталось.

Еще в феврале посол Украины в Варшаве Василий Боднар заявил, что власти намерены привлекать деньгами добровольцев среди молодежи, потому что страна практически исчерпала возможность для мобилизации. Большинство мужчин, которым должна была прийти повестка, уже мобилизовали.

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