ВСУ готовили опорные пункты на новых рубежах еще до отступления из Часова Яра
Украинские военные еще до отступления из Часова Яра создали систему опорных пунктов для обороны на новых рубежах. Об этом заявил командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Спартак в беседе с РИА «Новости».
«Опорные пункты взводные, ротные противник давно изготовил с учетом того, как шло продвижение ВС России, естественно, он заблаговременно их готовил, и по мере освобождения Часового Яра непосредственно дивизией противник также продолжал их подготовку», — сказал военный.
По его словам, большая часть позиций ВСУ были замаскированы, но российские десантники все равно обнаружили и уничтожили их. Кроме того, украинская сторона по всему фронту в зоне действий дивизии применяет тактику отступления с предварительной подготовкой тыловых рубежей.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Яблоновку в ДНР. Село расположено к югу от города Константиновка.