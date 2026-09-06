ВСУ дважды за день ударили по рынку в Энергодаре, есть раненые

Украинские военные дважды в течение двух часов ударили по рынку в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в «Максе» .

Первый удар по рынку на улице Казацкая нанес украинский FPV-дрон, пострадали шесть человек.

Мужчина 1979 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. У пятерых женщин осколочные ранения средней тяжести, им оказали помощь.

Спустя час с небольшим Пухов сообщил о втором ударе по рынку, добавив, что подробности уточняются.

Ранее в Ростовской области при налете беспилотников ВСУ пострадали три человека. Двоих раненых госпитализировали.