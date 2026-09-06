Число пострадавших при налете БПЛА на Ростовскую область выросло до трех
Число пострадавших при утреннем налете беспилотников ВСУ на Ростовскую область выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».
По словам чиновника, за медицинской помощью обратились три человека. Двоих доставили в больницу, одному оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Кроме того, получил повреждения многоквартирный дом в Кировском районе Ростова-на-Дону. Люди в квартире не пострадали.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки в разных частях области получили повреждения частные дома. Также пострадали многоквартирные здания в Советском и Ленинском районах Ростова. Был ранен ребенок.