ВСУ дважды обстреляли Шебекино и ранили мирного жителя

Гладков рассказал о последствиях двух обстрелов Шебекина со стороны ВСУ

Украинские боевики дважды обстреляли Шебекино. Повреждения получили 13 частных домов. Один местный житель получил осколочное ранение ноги и самостоятельно обратился к врачам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что пострадавшему мужчине помощь оказали врачи Шебекинской центральной районной больницы. Состояние раненого они оценили как удовлетворительное, уже в ближайшее время пострадавшего отпустят домой.

Прилетевшие в город снаряды выбили окна, повредили кровли и фасады 13 частных домов. Также пострадали заборы, надворные постройки и четыре автомобиля

Несколько боеприпасов упали в гаражном кооперативе, где повреждения получили фасады и ворота двух помещений. Также осколки перебили линию электропередачи и посекли кровлю одной из построек.

Сотрудники оперативных служб и городской администрации прибыли на место для фиксации ущерба.

Ранее белгородский губернатор раскритиковал глав муниципалитетов за предоставление недостоверных сведений о своей работе. Гладков пояснил, что к нему обратилась жительница столицы региона, которая пожаловалась, что мэр Валентин Демидов отчитался о ремонте поврежденного дома, хотя к работам никто не приступал. Глава региона пригрозил чиновникам, что перейдет на меры дисциплинарного взыскания за подобный обман.