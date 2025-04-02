ВСУ дважды атаковали российскую энергетическую инфраструктуру за прошедшие сутки
Украинские военные дважды за прошедшие сутки намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство обороны.
По данным военного ведомства, обе атаки произошли в Курской области. Сначала беспилотник ударил по подстанции в районе села Клюква, из-за чего отключился трансформатор, и более 1,2 тысячи жителей остались без света.
Вторая атака произошла через час в том же Курском районе. В пролетах опор высоковольтной линии оборвался провод, в результате обесточило более 300 человек.
Эти атаки происходят на фоне заявлений Владимира Зеленского, что украинская сторона якобы соблюдает ограничения и не бьет по российской инфраструктуре, подчеркнули в Минобороны.
По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, киевский режим больше не контролирует своих военных.