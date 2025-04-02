Украинские военные дважды за прошедшие сутки намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство обороны .

По данным военного ведомства, обе атаки произошли в Курской области. Сначала беспилотник ударил по подстанции в районе села Клюква, из-за чего отключился трансформатор, и более 1,2 тысячи жителей остались без света.

Вторая атака произошла через час в том же Курском районе. В пролетах опор высоковольтной линии оборвался провод, в результате обесточило более 300 человек.

Эти атаки происходят на фоне заявлений Владимира Зеленского, что украинская сторона якобы соблюдает ограничения и не бьет по российской инфраструктуре, подчеркнули в Минобороны.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, киевский режим больше не контролирует своих военных.