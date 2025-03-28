Власти Украины потеряли контроль над ВСУ

Россия констатирует отсутствие контроля руководства украинских войск над ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Украинские военные, подчеркнул пресс-секретарь президента России, не выполняют отданные им приказы.

«Как минимум <...> в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — пояснил Песков.

Он обратил внимание, что ВСУ пытаются бить по энергетической инфраструктуре страны практически ежедневно. Россия, предупредил он, оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы.

Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта согласился на предложение политика по 30-дневному отказу от атак на энергетику. Позже идею поддержал и украинский лидер Владимир Зеленский, однако условия все равно нарушил.