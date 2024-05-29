ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области, пострадала женщина

Украинские боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Под обстрел попали Новая Таволжанка, Шебекино и хутор Стадников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что один из снарядов прилетел в хуторе Стадников по жилому дому, в котором находилась женщина. Местная жительница подучила осколочное ранение височной области.

«Вся необходимая помощь оказывается. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад», — указал Гладков.

Город Шебекино ВСУ атаковали с помощью двух беспилотников. Один дрон упал и поджег сухую траву, а второй рухнул на дорогу и посек осколками дверь коммерческого объекта.

В Новой Таволжанке из-за атаки украинского БПЛА самолетного типа повреждения получили четыре частных домовладения.

Ранее два дрона ВСУ сбросили взрывные устройства на жилые дома в Глушковском районе Курской области. Из-за ударов возник пожар, сгорели два здания, три дворовые постройки и один гараж.