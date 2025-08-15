ВСУ дроном отправили послание российскому бойцу с угрозами его семье

Военные ВСУ отправляли бойцу спецоперации с позывным Шкипер послание на дроне, состоявшее из угроз в адрес его семьи. Своими воспоминаниями военнослужащий поделился с ИА «Регнум» .

«Они отправляли „птицу“ специально: „Передайте Шкиперу“. Я помню, даже по-английски. Надпись веревкой была обмотана: передайте Шкиперу, мы знаем, где его родители живут», — рассказал он.

Российский боец отметил, что противник смог узнать его позывной благодаря шеврону на бронежилете. Шкипер служил в 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время боевых действий он потерял ногу, после этого принял решение стать волонтером.

Украинские боевики не первый раз угрожают убийством российским военнослужащим. Они вымогали деньги у матери бойца за «подбитый квадрокоптер и якобы убитых украинских солдат».