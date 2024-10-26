Мать попавшего в плен бойца получила угрозы от ВСУ

Украинские боевики угрожали убийством российского военнослужащего и вымогали деньги. Об этом РИА «Новости» сообщила мать попавшего в плен ВСУ военного Николая Шепилова Валентина.

По ее словам, Николай родом из Луганска, в мирное время трудился на шахте. В 2022 году вступил в состав подразделений на территории республики, а затем стал военнослужащим армии России.

Впервые с Валентиной связались еще 15 октября, попросили найти украинский паспорт сына и сделать ксерокопию. Затем Николай в телефонном звонке дал понять матери, что, если не получит документ, «его убьют».

На следующий день пленный вновь позвонил, но теперь требовал, чтобы родители прислали деньги. Валентина выяснила, что средства нужны сыну «за подбитый квадрокоптер и убитых украинских солдат».

Также с просьбой выслать деньги Николай позвонил и своей девушке. Она призналась ему, что есть около 200 тысяч рублей наличными.

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