ВСУ дроном атаковали съемочную группу «Известий» в Курской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал дом в селе Плехово Курской области, в котором находилась съемочная группа «Известий». Об этом сообщил РЕН ТВ .

Утром 31 января беспилотник ВСУ прилетел в крышу дома и пробил ее. Внутри находились журналисты и бойцы морской пехоты ВС России.

«Дыра в крыше, все в пыли сейчас. Морпехи продолжают работать», — рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.



В результате атаки ВСУ никто не пострадал, российские военнослужащие и съемочная группа в порядке, ранений не получили.

«Наши пацаны не пострадали, все здоровы и живы. ВСУ жгут дома, видят малейшее передвижение — и все, дом сжигают», — добавил оператор БПЛА с позывным Гера.

В ночь с 4 на 5 января украинский дрон нанес удар по автомобилю с гражданскими, который ехал далеко от линии боевых действий по дороге. Внутри машины находились журналисты, возвращавшиеся в Донецк после съемок в Горловке. После атаки на месте погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.