ВСУ дронами атаковали спасателей, прибывших на место обстрела в Новой Каховке
Украинские боевики атаковали автомобили муниципальных служб, направлявшиеся к месту недавнего обстрела в Новой Каховке. Спасатели прибыли для оказания помощи пострадавшим после нападения на автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мало того, когда работники муниципальных органов ехали, чтобы оказать помощь пострадавшим, на них налетели FPV-дроны и повредили две машины», — написал глава региона.
По словам Сальдо, никто не пострадал.
Днем 26 ноября ВСУ нанесли удар из миномета по маршрутке, прибывшей на остановку. В результате атаки четыре человека погибли, еще 17 пострадали, их госпитализировали с тяжелыми увечьями.
Как отметил губернатор, боевики нанесли прицельный удар, специально поджидая, когда автобус остановится.