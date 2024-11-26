ВСУ дронами атаковали спасателей, прибывших на место обстрела в Новой Каховке

Украинские боевики атаковали автомобили муниципальных служб, направлявшиеся к месту недавнего обстрела в Новой Каховке. Спасатели прибыли для оказания помощи пострадавшим после нападения на автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мало того, когда работники муниципальных органов ехали, чтобы оказать помощь пострадавшим, на них налетели FPV-дроны и повредили две машины», — написал глава региона.

По словам Сальдо, никто не пострадал.

Днем 26 ноября ВСУ нанесли удар из миномета по маршрутке, прибывшей на остановку. В результате атаки четыре человека погибли, еще 17 пострадали, их госпитализировали с тяжелыми увечьями.

Как отметил губернатор, боевики нанесли прицельный удар, специально поджидая, когда автобус остановится.