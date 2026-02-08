ВСУ дронами атаковали село Крапивна Брянской области

ВСУ атаковали дронами село Крапивна в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

Противник применил дроны-камикадзе по территории агропредприятия «Мираторг». В результате атаки один из сотрудников получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Накануне губернатор сообщал о более масштабной атаке на регион. Тогда ВСУ применили ракеты большой дальности «Нептун» и системы HIMARS. Из-за обстрелов в семи муниципалитетах нарушило тепло- и энергоснабжение, аварийные бригады занимались восстановительными работами. В Выгоничском районе при той атаке ранения получили двое мирных жителей, повредило жилые дома, административное здание и церковь.