Брянскую область обстреляли с помощью ракет «Нептун» и РСЗО HIMARS

В результате атаки ВСУ на Брянскую область нарушилось энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

ВСУ применили ракеты большой дальности «Нептун» и системы РСЗО HIMARS. В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение, на местах работают специальные и аварийные бригады.

В Выгоничском районе пострадали два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу. Повреждения получили жилые дома, административное здание и церковь.

Об обстреле сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Белгород второй раз за день подвергся удару по объектам энергетики. В связи с перебоями в теплоснабжении открыли пункты временного обогрева. Жители могут прийти туда, чтобы согреться, выпить чаю, зарядить телефон.