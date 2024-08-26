ВСУ дронами атаковали легковушку на белгородской трассе

Гладков: два украинских FPV-дрона атаковали автомобиль на белгородской трассе

Фото: Unsplash

Украинские боевики дронами атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области. Двое мирных жителей получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль», — написал глава области.

Мужчина и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и различные осколочные ранения. Их доставили в медицинские учреждения Белгорода.

Накануне ночью ВСУ обстреляли село Ракитное, пять человек погибли, 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.

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