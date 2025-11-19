ВСУ оставили в укрепрайоне в Ровнополье Запорожской области группу тяжелораненых бойцов. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Журавль.

По его словам, в эту локацию пострадавших солдат сносили из разных районов. Судя по всему, это была точка эвакуации у ВСУ.

«Забрали опорник и обнаружили там шесть, по-моему, или семь трехсотых — тяжелораненых», — сказал командир.

Журавль добавил, что раненые боевики ВСУ не оказывали сопротивления. Их взяли в плен и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области.