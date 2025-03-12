ВСУ бросили тела убитых пенсионеров на территории церкви в Черкасском Поречном

Бойцы ВС России нашли в селе Черкасское Поречное тела убитых мирных жителей

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины убили мирных жителей села Черкасское Поречное. Освободив его, российские военные обнаружили тела пенсионеров, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Останки находились в церкви Воздвижения Креста Господня. Среди убитых — пожилые женщины и мужчины. Еще одного убитого военнослужащие группировки войск «Север» нашли в жилом доме. Судя по травмам, перед смертью украинские военные избили инвалида.

«Это очередные военные преступления украинских оккупантов не имеют срока давно. Вся информация передана в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам наших граждан», — сообщили военные.

Минобороны России объявило об освобождении Черкасского Поречного 9 марта. Ранее военные нашли тела замученных мирных жителей в селе Русское Поречное.

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