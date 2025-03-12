ВСУ бросили тела убитых пенсионеров на территории церкви в Черкасском Поречном

Военнослужащие Вооруженных сил Украины убили мирных жителей села Черкасское Поречное. Освободив его, российские военные обнаружили тела пенсионеров, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Останки находились в церкви Воздвижения Креста Господня. Среди убитых — пожилые женщины и мужчины. Еще одного убитого военнослужащие группировки войск «Север» нашли в жилом доме. Судя по травмам, перед смертью украинские военные избили инвалида.
«Это очередные военные преступления украинских оккупантов не имеют срока давно. Вся информация передана в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам наших граждан», — сообщили военные.