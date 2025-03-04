Российские бойцы в освобожденном селе Русское Поречное Курской области нашли тела еще двух мирных жителей, убитых украинскими военными. Об этом РИА «Новости» рассказали военнослужащие группировки «Север».

«При обследовании домов на окраине освобожденного от ВСУ села Русское Поречное нашли еще два тела, предварительно, пенсионеров, зверски убитых украинскими оккупантами», — рассказали бойцы.

Информацию о погибших передали в следственные органы.

В конце января стало известно, что пятеро боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя Русское Поречное. Об этом рассказал пленный украинский солдат, один из тех, кто совершал убийства.

Боевики ВСУ также минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в ДНР. Саперы обезвредили все мины, а группы эвакуации передали тела погибших медицинским службам.