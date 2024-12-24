Российские военные нашли раненого бойца ВСУ под кроватью в частном доме под Курском. Его бросили сослуживцы, рассказал РИА «Новости» командир одного из подразделений армии России.
По его словам, украинского солдата обнаружили российские разведчики. Он прятался под кроватью. Уйти со своим отрядом военный не мог из-за ранения.
На допросе военнопленный рассказал, что ВСУ хотели занять в частном доме оборону. Украинские военные передумали в последний момент, раненого бросили.
Ранее ВСУ бросили своего морпеха, а потом сдали его военным России.
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ВСУ бросили раненого бойца под кроватью в доме под Курском
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