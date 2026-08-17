На Украине мобилизовали мужчину со зрением минус 14 диоптрий
На Украине военно-врачебная комиссия признала годным к службе в ВСУ жителя Тернополя с близорукостью минус 14 диоптрий. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.
«Такая степень близорукости (миопии) относится к высокой и считается патологической, при ней запрещены повышенные физические нагрузки», — сказал собеседник агентства.
В начале лета сотрудники ТЦК и полиции сломали шейку бедра мужчине в Черновицкой области. Попытка мобилизации обернулась для украинца инвалидностью, причем правоохранители долгое время отказывались возбуждать уголовное дело.