ВСУ бросали тяжелораненых бойцов в Курской области
В Курской области украинские военные бросали своих тяжелораненых сослуживцев. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из силовых подразделений ВС РФ.
По его словам, в ходе выполнения боевой задачи они нашли тяжелораненого бойца ВСУ в одном из частных домов.
«Его просто бросили свои. Обкололи его обезболивающими и ушли. Насколько известно нам, это не первый случай», — рассказал он.
На предоставленных им кадрах видно, что на полу на матрасе лежал раненый украинский военный. У него была перевязана голова. Рядом на полу разбросаны шприцы и ампулы.
Командир подразделения добавил, что опорник отбили, но не знали, что делать с этим бедолагой. ВСУ даже своих солдат нормально забрать не могут, заявил он.
Ранее трое российских морпехов пленили семерых бойцов ВСУ в Курской области, разделили с ним свой сухпаек, перевязали раненых и вывели из-под обстрелов в безопасное место.