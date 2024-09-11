В Курской области украинские военные бросали своих тяжелораненых сослуживцев. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из силовых подразделений ВС РФ.

По его словам, в ходе выполнения боевой задачи они нашли тяжелораненого бойца ВСУ в одном из частных домов.

«Его просто бросили свои. Обкололи его обезболивающими и ушли. Насколько известно нам, это не первый случай», — рассказал он.

На предоставленных им кадрах видно, что на полу на матрасе лежал раненый украинский военный. У него была перевязана голова. Рядом на полу разбросаны шприцы и ампулы.

Командир подразделения добавил, что опорник отбили, но не знали, что делать с этим бедолагой. ВСУ даже своих солдат нормально забрать не могут, заявил он.

Ранее трое российских морпехов пленили семерых бойцов ВСУ в Курской области, разделили с ним свой сухпаек, перевязали раненых и вывели из-под обстрелов в безопасное место.